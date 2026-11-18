Minister obrony USA Pete Hegseth podczas wizyty w Caracas w Wenezueli ogłosił nową umowę o współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Wystąpił wspólnie z pełniącą obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez.

Szkolenia i wymiana danych wywiadowczych

Jak informuje Cyprus Mail, umowa przewiduje wspólne szkolenia, wymianę danych wywiadowczych i inne obszary współpracy wojskowej. Strony nie ujawniły szczegółów porozumienia.

Rodríguez oświadczyła, że umowa ma pomóc przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom i wzmocnić przygotowanie wenezuelskich sił zbrojnych. Jest to pierwsza wizyta Hegsetha w Wenezueli od styczniowego rajdu amerykańskich sił specjalnych, podczas którego, według publikacji, wojska USA odsunęły od władzy prezydenta Nicolása Maduro.

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Sektor naftowy

Publikacja pisze również, że Waszyngton zwiększa wpływy w wenezuelskim przemyśle naftowym. W sierpniu producent North American Blue Energy Partners, czyli NABEP, otrzymał długoterminowy dostęp do 17 pól naftowych zawierających około jedną piątą rezerw ropy naftowej kraju. Stało się to w ramach partnerstwa z rządem USA.

Wenezuelski biznesmen Alejandro Betancourt, który kontroluje NABEP, powiedział dziennikarzom, że omówił z Hegsethem postępy współpracy naftowej. Według niego firma planuje do końca roku wydobywać ponad 250 tys. baryłek ropy dziennie po uruchomieniu dziesięciu grup odwiertów. W połowie października wydobywała 224 tys. baryłek dziennie, według danych firmy.

Tego samego dnia Hegseth miał również odwiedzić Kolumbię, aby przekazać sprzęt wojskowy i omówić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa z Bogotą. Minister obrony Kolumbii oświadczył, że szef Pentagonu miał przekazać samolot Hercules C-130 i omówić wsparcie USA w walce z handlem narkotykami oraz nielegalnymi ugrupowaniami zbrojnymi.

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