Minister obrony USA Pete Hegseth w Cebu na Filipinach ogłosił zwiększenie finansowania współpracy wojskowej z tym krajem i uzgodnił z ministrem obrony Gilbertem Teodoro Jr. wzmocnienie współdziałania między siłami zbrojnymi obu państw. Jak informuje South China Morning Post, rozmowy odbyły się na marginesie spotkania ministrów obrony ASEAN i partnerów w formacie ADMM-Plus.

Koordynacja USA i Filipin

Według Pentagonu dodatkowe finansowanie ma zwiększyć interoperacyjność sił amerykańskich i filipińskich wzdłuż tak zwanego pierwszego łańcucha wysp. Strony uzgodniły również uruchomienie inicjatywy modernizacji sojuszniczych systemów dowodzenia i kontroli. Jej deklarowanym celem jest poprawa dwustronnej koordynacji w czasie rzeczywistym oraz wzmocnienie odporności sojuszu.

Jednocześnie Pentagon nie ujawnił kwoty dodatkowego finansowania, nie sprecyzował, na jakie konkretnie systemy lub procedury zostanie ono przeznaczone, ani nie podał harmonogramu realizacji inicjatywy.

USA określają mianem pierwszego łańcucha wysp pas wysp rozciągający się od Japonii przez Tajwan po Filipiny i Morze Południowochińskie. Amerykańska strategia zakłada rozmieszczenie sił w tym regionie, aby uniemożliwić Chinom osiągnięcie celów wojskowych w razie konfliktu lub uczynić to dla nich kosztownym w stopniu nie do zaakceptowania.

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Rozmowy z Japonią

Oddzielnie Hegseth przeprowadził rozmowy z ministrem obrony Japonii Shinjiro Koizumim. Uzgodnili przyspieszenie działań na rzecz bardziej elastycznego wykorzystania obiektów wojskowych oraz przeprowadzenie ćwiczeń obejmujących działania z rozproszonych pozycji.

Według Pentagonu strony omówiły również wzmocnienie odstraszania poprzez rozszerzenie dwustronnego dostępu, obecności i realistycznych ćwiczeń w Japonii, w tym ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji. Jednocześnie amerykański resort obrony nie sprecyzował, których konkretnie obiektów lub nowego dostępu dotyczą ustalenia ani kiedy planowana jest ich realizacja.

Japonia i Filipiny wraz z USA i Australią należą do formatu obronno-bezpieczeństwowego Squad. Podczas amerykańskich ćwiczeń wojskowych w tych krajach w ostatnim czasie rozmieszczano system rakietowy Typhon oraz wysokomobilne artyleryjskie systemy rakietowe Himars.

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