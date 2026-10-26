Szef Pentagonu Pete Hegseth odwiedzi w tym tygodniu Filipiny, gdzie weźmie udział w spotkaniu ministrów obrony państw ASEAN z partnerami dialogu oraz przeprowadzi rozmowy dwustronne i wielostronne. O podróży poinformował Pentagon, podaje South China Morning Post.

Rozmowy w Cebu

Spotkanie ministrów obrony ASEAN i ośmiu partnerów dialogu odbędzie się w Cebu. Pentagon oświadczył, że udział Hegsetha ma potwierdzić zobowiązanie USA do pokoju poprzez siłę w regionie Pacyfiku.

Amerykański resort obrony poinformował również, że rozmowy mają być ukierunkowane na wzmocnienie odstraszania, rozwój kluczowych sojuszy i partnerstw oraz rozszerzenie podziału odpowiedzialności między państwami regionu.

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Kontekst regionalny

Wizyta odbędzie się w czasie starań Waszyngtonu o wzmocnienie więzi bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku przed oczekiwanym spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga w Shenzhen. Oczekuje się, że Trump przybędzie do Chin na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

W przyszłym miesiącu Filipiny będą gospodarzami dorocznego szczytu ASEAN w Manili. Ambasador Filipin w USA Jose Manuel Romualdez oświadczył, że na marginesie wydarzeń mogą odbyć się spotkania nieformalnej grupy Squad z udziałem USA, Filipin, Australii i Japonii. Waszyngton potwierdził również przeprowadzenie spotkania Quad z udziałem USA, Australii, Indii i Japonii.

Podróż Hegsetha odbywa się w czasie napięć między Manilą a Pekinem w związku z konkurującymi roszczeniami na Morzu Południowochińskim. Sporowi towarzyszyła seria starć filipińskich i chińskich jednostek w pobliżu spornych obiektów.

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