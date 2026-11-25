Gen grzyba tworzącego porost Endocarpon pusillum zwiększył odporność na suszę, biomasę i plony pszenicy, kukurydzy oraz ryżu w warunkach polowych. Wynika to z badania opublikowanego w Nature.

Gen z grzyba odpornego na suszę

Naukowcy badali gen EpTFIIAγ, który koduje białko związane z regulacją transkrypcji. W warunkach odwodnienia gen ten był aktywniej eksprymowany w grzybie. Najpierw jego działanie sprawdzono na drożdżach i roślinie Arabidopsis thaliana, a następnie wyrażono go w roślinach uprawnych.

W pięciu odmianach pszenicy linie transgeniczne po około 25 dniach suszy lepiej przeżywały po wznowieniu podlewania niż rośliny kontrolne. W doświadczeniach polowych przy pełnym nawadnianiu i ograniczonym dostępie do wody pszenica transgeniczna wykazywała również wyższe wskaźniki aktywności fotosyntetycznej i plonowania.

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Efektywniejsze wykorzystanie wody

Przy niedoborze wody genetycznie zmodyfikowana pszenica miała niższą przewodność szparkową i mniejszą intensywność transpiracji, a jednocześnie efektywniej wykorzystywała wodę do fotosyntezy. Rośliny starzały się wolniej, a ich korzenie były dłuższe i miały większą biomasę niż w próbkach kontrolnych.

Autorzy badania wiążą te wyniki z wpływem EpTFIIAγ na kilka grup genów. Białko wiąże się z regionami DNA zawierającymi kasety TATA i oddziałuje z aktywatorami transkrypcji samej pszenicy. Według wniosków naukowców może to wzmacniać sieci genów związane z odpowiedzią na stres, rozwojem rośliny, fotosyntezą i formowaniem ziarna.

Badacze poinformowali również, że transgeniczne linie pszenicy wykazały zwiększoną odporność na upał, wyleganie i rdzę żółtą. Autorzy uznają grzybowe komponenty porostów za potencjalne źródło genów do ulepszania roślin uprawnych.

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