Prezes banku JP Morgan Jamie Dimon powiedział w Londynie, że bank będzie szukał sposobów na zniwelowanie dodatkowych kosztów wynikających z planowanej podwyżki opłaty bankowej w Wielkiej Brytanii. Nazwał tę decyzję niesprawiedliwą, poinformował The Guardian.

Podwyżka opłaty

Opłata bankowa od bilansów banków w Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć w styczniu z 3% do 6%. Środek jest wprowadzany tymczasowo, na 15 miesięcy. Podczas wydarzenia w Londynie Dimon powiedział, że chce zrekompensować wzrost kosztów, aby rządy rozumiały konsekwencje takich decyzji.

Nie wiadomo obecnie, w jaki dokładnie sposób JP Morgan zniweluje dodatkowe koszty. Bank zatrudnia w Wielkiej Brytanii około 23 tys. pracowników. Według Financial Times, wskutek podwyżki opłaty amerykański bank spodziewa się zapłacić około 120 mln funtów szterlingów więcej podatków.

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Plany banku w Wielkiej Brytanii

Dimon już wcześniej wielokrotnie wzywał rząd Partii Pracy, aby nie podnosił podatków dla banków. W maju sugerował, że JP Morgan może zrezygnować z planów budowy nowej siedziby głównej za 3 mld funtów w londyńskiej dzielnicy Canary Wharf.

Po ogłoszeniu polityki podatkowej przez kanclerza Johna Healy’ego w październiku źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało The Guardian, że plany dotyczące budynku o powierzchni 279 tys. metrów kwadratowych pozostają aktualne. Bank oświadczył wówczas, że wyodrębnienie sektora finansowego nie ma zasadniczego uzasadnienia w obliczu globalnej konkurencji.

Banki w Wielkiej Brytanii płacą podatek dochodowy od osób prawnych według stawki 28%, podczas gdy standardowa stawka wynosi 25%. Osobno od ich brytyjskich bilansów pobierana jest opłata bankowa, której stawka zostanie tymczasowo podwyższona.

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