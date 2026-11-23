W Wielkiej Brytanii Adolfo Hernandez, dyrektor generalny firmy outsourcingowej Capita, odszedł ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym w związku z problemami z administrowaniem programem emerytalnym dla urzędników państwowych. Zastąpi go dyrektor finansowy spółki, Pablo Andres. W poniedziałek akcje Capita spadły o 67% do 80 pensów, najniższego poziomu od października 1991 roku, informuje The Guardian.

Obniżenie prognoz i pozyskanie kapitału

Firma oświadczyła, że jej skorygowany zysk operacyjny w 2027 roku będzie prawdopodobnie o 85–95 mln funtów szterlingów niższy od wcześniej prognozowanego. Capita wyjaśniła to dodatkowymi kosztami związanymi z kontraktem na administrowanie brytyjskim programem emerytalnym dla służby cywilnej, a także krótkoterminowymi trudnościami z kontraktami.

Capita planuje również pozyskać 190 mln funtów szterlingów w pierwszej połowie przyszłego roku, aby zmniejszyć obciążenie długiem i zapewnić firmie stabilniejszą podstawę finansową. Według spółki decyzję tę poparł jej największy akcjonariusz — aktywistyczny inwestor Oasis Management Company.

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Opóźnienia w wypłatach dla emerytów

Problemy pojawiły się z powodu opóźnień w administrowaniu programem emerytalnym, który obejmuje 1,7 mln uczestników. Tysiące urzędników państwowych czekało na wypłaty emerytur i wyliczenia dotyczące przejścia na emeryturę. Niektórzy emeryci informowali, że byli zmuszeni pożyczać pieniądze od krewnych na żywność i ogrzewanie, a inni uczestnicy programu zgłaszali niemożność opłacenia mieszkania i konieczność korzystania z banków żywności.

Kontrakt Capita na administrowanie programem zawarto z poprzednim konserwatywnym rządem w 2023 roku, a wszedł on w życie w grudniu 2025 roku. W lipcu brytyjskie biuro rządowe Cabinet Office poinformowało, że spodziewa się przywrócić administrowanie programem pod kontrolę państwa z powodu niedopuszczalnego poziomu usług.

Hernandez przyznał, że wystąpiły niedociągnięcia w pracy z uczestnikami programu, zaznaczając, że firma nie zapewniła im usług, na jakie zasługują. Posłowie brytyjskiego parlamentu wiązali problemy z awariami operacyjnymi, przeciążeniem zespołów, słabą technologią i błędnymi wyliczeniami emerytur.

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