Prezes indyjskiej firmy e-commerce Flipkart, Kalyan Krishnamurthy, opuści stanowisko 4 grudnia po ponad 11 latach pracy w firmie. Poinformował o tym TechCrunch, powołując się na przedstawiciela Walmartu, który posiada pakiet kontrolny akcji Flipkart.

Tymczasowe kierownictwo

Flipkart planuje ogłosić następcę Krishnamurthy’ego w najbliższych tygodniach. Do czasu powołania nowego prezesa firmą będzie kierował dyrektor ds. produktów i technologii Balaji Thiagarajan wraz z radą dyrektorów.

Thiagarajan dołączył do Flipkart we wrześniu ubiegłego roku. Wcześniej założył startup Kasu.ai w rejonie Zatoki San Francisco, który rozwijał asystentów AI dla finansów korporacyjnych, a także zajmował stanowiska kierownicze w inżynierii w Google i Uberze.

Praca podczas zmiany właściciela

Krishnamurthy dołączył do Flipkart w 2015 roku z Tiger Global, jednego z pierwszych inwestorów firmy, a w 2017 roku stanął na jej czele. Pozostał na stanowisku po tym, jak Walmart w 2018 roku nabył pakiet kontrolny akcji Flipkart za 16 mld dolarów.

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Według Flipkart, w okresie jego kierownictwa działalność firmy wzrosła ponad pięciokrotnie. Platforma ma ponad 500 mln zarejestrowanych użytkowników i ponad 1,4 mln sprzedawców, w tym sprzedawców budżetowej platformy Shopsy. Jej marketplace oferuje ponad 150 mln produktów w ponad 80 kategoriach.

Niepewność dotycząca IPO

Rezygnacja następuje w obliczu niepewności dotyczącej pierwszej oferty publicznej Flipkart. W marcu firma przeniosła swoją siedzibę z Singapuru do Indii w ramach przygotowań do wejścia na giełdę. W maju Walmart miał doradzić Flipkart odłożenie IPO i skupienie się przede wszystkim na osiągnięciu rentowności.

W ostatnim czasie Flipkart rozszerzał również działalność w obszarze szybkich dostaw za pośrednictwem usługi Flipkart Minutes oraz uruchomił dostawy jedzenia Eat-in by Minutes.

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