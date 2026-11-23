W USA prezes Nvidia Jensen Huang ma 3 grudnia zeznawać przed Senacką Komisją Bankową. Przesłuchanie będzie nosić tytuł „Ochrona przewagi Ameryki w dziedzinie sztucznej inteligencji: nadzór nad kontrolą eksportu” i będzie dotyczyć kontroli eksportu.

Przesłuchanie dotyczące kontroli eksportu

Jak podaje CoinDesk, datę przesłuchania ogłoszono kilka godzin po powrocie Huanga na stanowisko szefa Nvidia. Według publikacji dochodzenia w Kongresie dotyczą między innymi możliwej roli firmy w zapewnieniu Chinom dostępu do najbardziej zaawansowanych amerykańskich chipów.

Wcześniej Huang zgodził się złożyć niejawne zeznania przed komisjami Izby Reprezentantów ds. zagranicznych, Komunistycznej Partii Chin oraz wywiadu. Przewodniczący tych komisji oświadczyli, że amerykańska opinia publiczna potrzebuje odpowiedzi dotyczących przestrzegania przez Nvidia ograniczeń eksportowych, a także roli domniemanego agenta chińskiego wywiadu w skandalu.

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Wypowiedzi Trumpa i Warren

Według CoinDesk Huang przyznał się do pozamałżeńskiego romansu z menedżerem biznesowym, który według doniesień jest powiązany z chińskim wywiadem. Prezydent USA Donald Trump powiedział CNBC, że szef Nvidia „nie zrobił nic złego”, i przypisał sobie zasługę za jego powrót na stanowisko.

Senatorka Elizabeth Warren skrytykowała powrót Huanga do kierownictwa firmy. Oświadczyła, że Huang, kierownictwo Nvidia i rada dyrektorów spółki nadal muszą odpowiedzieć przed Kongresem w sprawie przestrzegania amerykańskiej kontroli eksportu.

CoinDesk wskazuje również, że nie jest jasne, czy władze federalne zakończą kontrole dotyczące możliwego eksportu zaawansowanych chipów do niewłaściwych odbiorców oraz doniesień o audytach księgowości Nvidia. Firma z siedzibą w Kalifornii otrzymała także wezwanie dochodzeniowe od władz stanowych.

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