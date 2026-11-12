W Stanach Zjednoczonych dyrektor generalny Nvidia Jensen Huang odchodzi ze stanowiska, a dyrektorka finansowa Colette Kress tymczasowo pokieruje firmą do czasu powołania stałego następcy. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie spółki z 12 listopada.

Tymczasowa szefowa firmy

Huang, który jest współzałożycielem Nvidia, nie pozostanie w radzie dyrektorów. Według portalu jest on czwartym co do wielkości akcjonariuszem spółki i posiada około 3,61% jej akcji.

Wartość Nvidia szacowana jest na 4 bln dolarów USA. Firma stała się jednym z kluczowych uczestników boomu na sztuczną inteligencję dzięki swoim chipom, zdolnym do jednoczesnego wykonywania znacznej liczby obliczeń.

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Możliwe skutki rezygnacji

Jak zauważa Channel NewsAsia, rezygnacja Huanga stwarza niepewność dla producenta chipów i szerszego ekosystemu AI, w którego rozwój kierował środki Nvidia poprzez współpracę z dostawcami usług chmurowych, dostawcami i dużymi laboratoriami.

Portal wskazuje również, że nastroje inwestorów wobec akcji spółek AI były już niestabilne z powodu wysokich wydatków i rosnącego zadłużenia korporacji technologicznych. Zmiana kierownictwa w Nvidia może także wpłynąć na dyskusje dotyczące amerykańskich ograniczeń eksportowych na chipy do Chin, ponieważ Huang popierał utrzymanie dostępu firmy do chińskiego rynku.

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