Prezes Rivian RJ Scaringe powiedział, że firma zaczęła poświęcać znacznie więcej czasu na planowanie zakupów chipów pamięci z powodu gwałtownego wzrostu popytu ze strony sektora sztucznej inteligencji. Jak podaje InsideEVs, komponenty, które jeszcze trzy lata temu uważano za zwykły towar, stały się obecnie droższe i trudniejsze do pozyskania.

Niedobór pamięci dla samochodów

Według Scaringe’a Rivian optymalizuje wykorzystanie pamięci na poziomie płytek drukowanych i zmienia podejście do jej zakupów. Szczególnie odczuwalny jest niedobór DRAM, czyli dynamicznej pamięci o dostępie swobodnym. Producenci takich chipów kierują moce produkcyjne na bardziej opłacalne kontrakty z firmami działającymi w obszarze AI, tworząc ograniczenia dla innych branż, w tym motoryzacyjnej.

Wzrost cen pamięci odnotowali również inni producenci. Chińska firma Li Auto informowała wcześniej o niedoborach i niestabilności cen komponentów DRAM oraz NAND flash potrzebnych do systemów cyfrowego kokpitu i zautomatyzowanej jazdy. General Motors i Ford również zgłaszały wyższe koszty pamięci oraz zawarły długoterminowe umowy z Micronem.

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Problemy z płytkami i kondensatorami

Szefowa działu sprzętu Rivian, Vidya Rajagopalan, zaznaczyła, że boom na centra danych utrudnił także znalezienie e-glass, materiału wykorzystywanego w produkcji płytek drukowanych. Wśród komponentów, które firma musi uważniej monitorować, wymieniła wielowarstwowe kondensatory ceramiczne MLCC.

Rivian szuka sposobów na zrekompensowanie rosnących kosztów chipów pamięci i innych masowych komponentów, aby utrzymać deklarowaną cenę bazową elektrycznego R2 na poziomie 45 tys. dolarów. Firma rozwija również własny procesor RAP1, który zgodnie z planami ma pojawić się w samochodach R2 dla klientów w przyszłym roku wraz z nowym lidarem dla funkcji zautomatyzowanej jazdy.

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