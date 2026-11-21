W Rosji Tatiana Kim, szefowa największego detalisty internetowego Wildberries, ustąpiła ze stanowiska kilka dni po wpisaniu jej przez Unię Europejską na listę sankcyjną. Informuje o tym The Moscow Times, powołując się na doniesienia rosyjskich mediów.

Nowy szef spółki

Nowym dyrektorem generalnym Wildberries został Aleksiej Kulikow. Rosyjskie agencje TASS i RIA Nowosti poinformowały o tym, powołując się na rejestr danych korporacyjnych. Wildberries nie skomentowała niezwłocznie zmiany kadrowej.

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Sankcje Unii Europejskiej

16 listopada UE nałożyła na Kim zamrożenie aktywów, a także zakazy podróżowania i przeprowadzania transakcji. Unia Europejska oświadczyła, że wpisała ją na listę sankcyjną, ponieważ Wildberries jest jednym z największych podatników w Rosji i działa jako sieć zaopatrzenia dla rosyjskich wojskowych, ułatwiając sprzedaż towarów wojskowych i podwójnego zastosowania.

Spółka oraz Kreml państwa-agresora, Rosji, zaprzeczają, że Wildberries dostarcza towary rosyjskiej armii. Wildberries oświadczyła, że sankcje wobec Kim nie wpłyną na działalność spółki, ponieważ nie ma ona aktywów w UE i nie prowadzi tam działalności. Firma poinformowała również, że Wildberries i inne spółki grupy będą nadal działać w zwykłym trybie.

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