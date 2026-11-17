W Chinach produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych, w której dominuje węgiel, spadła w październiku o 7,3% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Był to czwarty z rzędu miesiąc spadku tej produkcji rok do roku, podaje OilPrice, powołując się na dane Narodowego Biura Statystycznego Chin.

Wzrost generacji słonecznej i wiatrowej

Produkcja energii elektrycznej przez elektrownie słoneczne wzrosła w październiku o 31% rok do roku. Generacja elektrowni wiatrowych zwiększyła się o 34%, między innymi dzięki silniejszym wiatrom. Publikacja zauważa, że rosnąca produkcja ze źródeł odnawialnych coraz bardziej wypiera węgiel i gaz z krajowego miksu energetycznego.

Według szacunków Bloomberga, z powodu niższych wskaźników generacji z paliw kopalnych od lipca do października jej wolumen w ciągu dziesięciu miesięcy roku zmniejszył się o 0,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

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Udział węgla spadł poniżej 50%

W pierwszej połowie 2026 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Chinach po raz pierwszy spadł poniżej 50%. Wyniósł on średnio 49,7%, jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych w lipcu.

Jednocześnie latem energia słoneczna stała się największym źródłem zainstalowanej mocy wytwórczej energii elektrycznej w Chinach, wyprzedzając węgiel. OilPrice zauważa, że zimowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wraz ze spadkiem temperatur może jeszcze podnieść produkcję z paliw kopalnych do końca roku.

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