Prokurator generalny Brazylii Paulo Gonet 6 listopada zwrócił się do Najwyższego Sądu Federalnego z prośbą o zawieszenie wszystkich spraw sądowych dotyczących legalności zakazu zakładów online. Chce, aby konstytucyjność ograniczeń najpierw rozpatrzył najwyższy sąd kraju, a sądy niższych instancji nie wydawały odmiennych orzeczeń, informuje The Rio Times.

Wniosek do Sądu Najwyższego

Gonet złożył wniosek do sędziego Luiza Fuxa, który prowadzi główne sprawy związane z zakładami. Prokurator generalny prosi o zawieszenie we wszystkich sądach pozwów dotyczących legalności środka tymczasowego, dopóki Najwyższy Sąd Federalny nie wyda orzeczenia w kwestii konstytucyjnej.

Według prokuratury rosnąca liczba spraw i sprzeczne orzeczenia sądowe powodują niepewność prawną oraz prowadzą do nierównego stosowania zasad wobec firm. Przeciwko środkowi tymczasowemu wniesiono cztery bezpośrednie skargi o niekonstytucyjność — nr 8024, 8027, 8028 i 8035. Zostały one zainicjowane przez przedstawicieli branży hazardowej i loteryjnej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co przewiduje środek tymczasowy

Środek tymczasowy, wydany 25 września, jest aktem prezydenckim mającym moc ustawy. Wstrzymał on wszystkie licencje i zakazał zakładów o stałych kursach. Środek utraci moc, jeśli Kongres nie przekształci go w ustawę w ciągu 60 dni; termin ten można jednorazowo przedłużyć o kolejne 60 dni, z wyłączeniem przerwy parlamentarnej.

Sądy wydawały już odmienne orzeczenia. Sędzia federalny w São Paulo zezwolił operatorowi Stake na dalszą działalność, lecz 9 października przewodniczący sądu apelacyjnego TRF3 zawiesił to orzeczenie na wniosek rządu. Tymczasem 3 listopada sędzia TRF3 Adriana Pileggi przywróciła licencję CDA Gaming, która zarządza markami Casa de Apostas, Betsul i Jogo Online. Firma oświadczyła, że zapłaciła 30 mln reali za licencję.

Kolejne kroki

Luiz Fux może uwzględnić wniosek, oddalić go lub skierować sprawę do rozpoznania przez pełny skład sądu. Dotąd nie ogłoszono daty rozprawy ani głosowania w sprawie wniosku. Zawieszenie pozwów pozostawiłoby środek tymczasowy w mocy, ale wstrzymałoby nowe orzeczenia sądów niższych instancji dotyczące licencji i ewentualnych odszkodowań.

Czytaj nas na