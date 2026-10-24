W Brazylii prokurator generalny Paulo Gonet zwrócił się do Najwyższego Sądu Federalnego z prośbą o zawieszenie części decyzji Wyższego Sądu Wyborczego dotyczącej transportu rdzennych wyborców do lokali wyborczych. Wniosek złożono 24 października, na dzień przed drugą turą wyborów prezydenckich, informuje The Rio Times.

Wymogi dotyczące transportu

Przewodniczący Wyższego Sądu Wyborczego Cássio Nunes Marques wydał decyzję wieczorem 23 października. Przewiduje ona, że władze federalne muszą wcześniej uzyskać odrębne zezwolenie sędziego wyborczego na każdą operację transportu wyborców.

We wniosku należy wskazać pojazd lub łódź, kierowcę, trasę, przystanki i czas podróży. Decyzja nie przewidziała automatycznego zatwierdzania transportu trzech struktur federalnych: agencji ds. ludów rdzennych Funai, Sekretariatu Zdrowia Ludów Rdzennych Sesai oraz Ministerstwa Ludów Rdzennych.

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Argumenty prokuratury

Gonet oświadczył, że decyzję podjęto zbyt późno, aby zdążyć zatwierdzić każdy transport przed głosowaniem. Jak powiedział, niektóre trasy rzeczne trzeba rozpocząć już w sobotę, ponieważ społeczności w odległych rejonach mogą przez kilka godzin płynąć łodziami do lokali wyborczych.

Prokurator generalny prosi o przywrócenie stosowania wcześniejszych decyzji sądu federalnego w stanie Pará oraz planu transportowego przygotowanego przez rząd federalny. Uczestniczą w nim Funai, Ministerstwo Ludów Rdzennych i siły bezpieczeństwa. Zdaniem Goneta kontrola powinna gwarantować neutralność głosowania, nie pozbawiając ludzi możliwości dotarcia do lokali wyborczych.

Druga tura wyborów odbędzie się 25 października z udziałem prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy i senatora Flávia Bolsonaro. W chwili publikacji Najwyższy Sąd Federalny nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wniosku prokuratury.

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