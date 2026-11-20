Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta wydał firmie Nvidia wezwanie śledcze w ramach dochodzenia w sprawie możliwego transferu jej zaawansowanych chipów półprzewodnikowych do Chin z naruszeniem amerykańskich ograniczeń eksportowych. Informuje o tym CNBC, powołując się na biuro prokuratora generalnego.

Kontrola dostaw chipów

Biuro Bonty sprawdza, czy działania Nvidii lub jej byłego dyrektora generalnego Jensena Huanga mogły doprowadzić do tego, że Chiny uzyskały zaawansowane chipy lub poufne informacje.

Śledztwo ustala również, czy Nvidia nie wprowadzała inwestorów i opinii publicznej w błąd co do tych zagrożeń z naruszeniem prawa. Bonta oświadczył, że działania firmy i jej byłego szefa budzą poważne obawy, w tym z powodu możliwego wprowadzania inwestorów w błąd. Podkreślił, że kalifornijskie przepisy dotyczące papierów wartościowych spółek zabraniają firmom wprowadzania inwestorów w błąd.

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Rezygnacja Jensena Huanga

Według CNBC kontrola odbywa się tydzień po rezygnacji Huanga ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii. Rezygnację poprzedziły oskarżenia o romans z osobą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin; osoba ta pracowała w singapurskiej firmie Megaspeed.

Według CNBC firma Megaspeed jest również sprawdzana w związku z możliwym przekierowaniem do Chin chipów Nvidii objętych ograniczeniami eksportowymi.

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