Sekretarz generalny Mekkańskiego Sojuszu Obronnego, emerytowany generał porucznik Nauman Mahmood, ma wkrótce rozpocząć wykonywanie obowiązków w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Informuje o tym Dawn, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu.

Pierwszy sekretarz generalny sojuszu

Nauman Mahmood został mianowany pierwszym sekretarzem generalnym sojuszu 23 września. Do Mekkańskiego Sojuszu Obronnego należą Pakistan, Arabia Saudyjska i Turcja.

Mekkańskie porozumienie o wspólnej obronie podpisano 7 sierpnia. Przewiduje ono, że zbrojny atak na jednego z trzech uczestników może zostać uznany za atak na wszystkich członków sojuszu. Rzecznik pakistańskiego MSZ Sajjad Haider Khan oświadczył również, że państwa uczestniczące wspólnie zdecydują o zwołaniu posiedzenia sojuszu.

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Oświadczenia Pakistanu w sprawie konfliktu w Zatoce Perskiej

Podczas briefingu Khan oświadczył, że Pakistan będzie nadal sprzyjał dialogowi w konflikcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jak powiedział, Islamabad doprowadził do spotkania obu stron przy jednym stole, choć przez dziesięciolecia nie utrzymywały kontaktów, oraz popiera rozwiązanie poprzez dialog i dyplomację.

Rzecznik wskazał na memorandum o porozumieniu z Islamabadu, podpisane przez strony 18 czerwca, jako dowód dyplomatycznych wysiłków Pakistanu. Dodał, że Katar i inne państwa również uczestniczą w działaniach mediacyjnych.

Khan nazwał Izrael „czynnikiem zakłócającym” w wojnie USA z Iranem. W jego ocenie izraelska polityka ekspansjonistyczna jest jedną z głównych przyczyn obecnego kryzysu regionalnego, a jej skutki dotykają również Palestyny, Syrii i Libanu.

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