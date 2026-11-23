W Berlinie w Niemczech sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że zobowiązania obronne Sojuszu obejmują również przestrzeń kosmiczną. Odpowiadał na pytania dotyczące doniesień niemieckich mediów o możliwym wystrzeleniu przez Rosję, państwo-agresora, satelity z ładunkiem jądrowym.

Rutte zapewnił, że NATO będzie bronić każdego cala swojego terytorium i zapewniać bezpieczeństwo w wymiarze kosmicznym. Oświadczenie złożył podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Ocena zagrożeń dla Sojuszu

Według sekretarza generalnego NATO stale ocenia swój potencjał odstraszania i obrony. Takie oceny obejmują cały Sojusz, w tym Europę, USA i Kanadę. Rutte wspomniał również o wspólnych wysiłkach sojuszników na rzecz przeciwdziałania wpływom Rosji i Chin w Arktyce.

O oświadczeniu Ruttego i danych niemieckich mediów informuje Anadolu Agency.

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Doniesienia o możliwym starcie

Niemieckie media, powołując się na źródła w sferze bezpieczeństwa, podały, że służba wywiadowcza BND i jej zachodni partnerzy ostrzegli przed możliwym wystrzeleniem do końca roku satelity oznaczonego jako Sputnik-S. Według tych danych urządzenie zostało już zbudowane i znajduje się w rejonie Moskwy, a oceny wywiadowcze rozpowszechnione na początku listopada zakładały możliwość startu w ciągu 60 dni.

Jak podają media, Bundeswehra w ostatnich tygodniach informowała wysokich urzędników, w tym ministra obrony Borisa Pistoriusa, a niemieckie wojsko uważa start w grudniu za możliwy. Według oceny zawartej w materiale detonacja jądrowa na niskiej orbicie okołoziemskiej mogłaby w ciągu kilku miesięcy unieruchomić wszystkie satelity w tej strefie oraz zakłócić nawigację, telekomunikację i prognozowanie pogody.

Ambasada Rosji w Berlinie oświadczyła lokalnym mediom, że nie ma informacji o takich planach, i nazwała oskarżenia dotyczące rosyjskiej działalności kosmicznej bezpodstawnymi. Placówka dyplomatyczna twierdzi również, że rosyjskie operacje kosmiczne są zgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami i mają wyłącznie pokojowy charakter.

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