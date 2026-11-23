Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Berlinie w Niemczech oświadczył, że nasila się wroga aktywność przeciwko państwom Sojuszu. Chodzi w szczególności o sabotaż na kolei, ataki na statki towarowe na morzu oraz nieustanne cyberataki, informuje Anadolu Agency.

Incydenty w Polsce i na Morzu Czarnym

Według Ruttego państwa sojusznicze coraz częściej mierzą się z sabotażem, cyberatakami, wtargnięciami w przestrzeń powietrzną i naruszeniami przestrzeni morskiej. Wśród możliwych przejawów takich zagrożeń wymienił podpalenie przedsiębiorstwa, wykorzystanie dronów do zakłócenia pracy lotniska, sabotaż na kolei oraz ataki na statki towarowe.

Sekretarz generalny NATO wspomniał również o niebezpiecznym incydencie w Polsce, do którego doszło w piątek, a także o kilku poważnych wydarzeniach na Morzu Czarnym w ostatnich tygodniach. Jak powiedział, Sojusz współpracuje z Rumunią, Bułgarią i Turcją w odpowiedzi na te zagrożenia.

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Apel o inwestycje w obronność

Rutte podkreślił, że zagrożenia nie znikną w najbliższym czasie, ponieważ państwa Sojuszu są połączone wspólną infrastrukturą, w tym rurociągami, kablami, sieciami energetycznymi i gospodarkami. Wezwał sojuszników do zwiększenia wydatków i inwestycji obronnych, zaznaczając, że oczekuje się, iż kilku członków NATO osiągnie lub przekroczy w tym roku docelowy poziom wydatków obronnych wynoszący 5%.

Ponadto sekretarz generalny wezwał do zwiększenia produkcji przemysłowej systemów obrony powietrznej, dronów, środków przeciwdziałania dronom oraz dalekozasięgowych precyzyjnych środków rażenia. Według Ruttego w przyszłym roku Sojusz będzie miał zdolność produkowania około 4 mln pocisków artyleryjskich rocznie — niemal dwa razy więcej niż w 2025 roku.

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