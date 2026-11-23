Sekretarz generalny ONZ António Guterres na szczycie poświęconym bezpieczeństwu sztucznej inteligencji w Bridgetown na Barbadosie wezwał państwa członkowskie do rozpoczęcia rozmów o wielostronnych ramach zarządzania ryzykami związanymi z AI. Oświadczył, że technologia powoduje największy w historii ludzkości podział władzy. Informuje o tym UN News.

Wspólne zasady dla AI

Według Guterresa ochrona przed ryzykami związanymi z AI pozostaje fragmentaryczna, a rządy często nie nadążają za rozwojem technologii. Proponowane ramy powinny obejmować wspólne środki bezpieczeństwa, skoordynowane podejścia do testowania, jasne zabezpieczenia i standardy, podstawowe wymogi przejrzystości oraz niezależną ocenę i nadzór nad zaawansowanymi modelami AI.

Na szczycie, współorganizowanym przez ONZ i Barbados, sekretarz generalny podkreślił również, że władza coraz bardziej przechodzi od państw i instytucji rządzących do niewielkiej liczby firm i osób. Jego zdaniem instytucje międzynarodowe utworzone po II wojnie światowej są obecnie niewystarczająco przystosowane do takiego podziału wpływów.

Guterres zauważył, że 111 państw, które uczestniczyły w pierwszym Globalnym Dialogu na temat Zarządzania AI w lipcu, wcześniej nie brało udziału w dyskusjach na ten temat.

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Broń i nierówność

Sekretarz generalny ONZ ostrzegł, że możliwości wykorzystywania AI do celów wojskowych są skoncentrowane w dwóch państwach i ograniczonej liczbie firm. Ponowił apel o zakaz autonomicznej broni, która mogłaby samodzielnie decydować, kogo i gdzie zabić.

Premier Barbadosu Mia Mottley oświadczyła, że małe państwa często nie mogą wpływać na zasady, które ich dotyczą. Odpowiadając na hipotetyczne pytanie o włamanie do banku na Barbadosie przez agenta AI, poparła odpowiedzialność laboratorium zaawansowanych modeli za takie działania. Mottley zgodziła się również, że rząd powinien mieć możliwość pilnego odcięcia dostępu do modeli.

Testowanie w lokalnych językach

Guterres zaproponował utworzenie Globalnego Funduszu Rozwoju Potencjału w Dziedzinie AI, aby państwa mogły sprawdzać bezpieczeństwo takich systemów w lokalnych warunkach. Niezależna międzynarodowa grupa naukowa ds. AI, wspierana przez ONZ, podkreśliła w nowym dokumencie tematycznym znaczenie testowania modeli we własnych językach. Członek grupy Vukosi Marivate zaznaczył, że modele AI działają gorzej i mogą być mniej bezpieczne w przypadku wielu języków, w tym języków afrykańskich i karaibskich języków kreolskich.

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