W Waszyngtonie rzecznik ONZ Stéphane Dujarric oświadczył, że sekretarz generalny António Guterres jest w pełni zaangażowany w ochronę UNRWA i jej niezwykle ważnej pracy. Szef ONZ ponownie wezwał także do zapewnienia pełnego finansowania działalności agencji, informuje Anadolu Agency.

Niedobór 80 mln dolarów

Wcześniej UNRWA ostrzegła przed bezprecedensową presją finansową, ograniczeniem międzynarodowych wpłat i coraz trudniejszymi warunkami pracy, które zagrażają świadczeniu podstawowych usług.

Według agencji obecnie ma ona niedobór przepływów pieniężnych w wysokości 80 mln dolarów. Skumulowane zobowiązania i regularne wydatki finansowe również stwarzają długoterminowe wyzwania dla jej stabilności finansowej.

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Usługi dla uchodźców

UNRWA nadal zapewnia palestyńskim uchodźcom usługi edukacyjne, medyczne, humanitarne i inne niezbędne usługi w pięciu obszarach swojej działalności: w Gazie, na okupowanym Zachodnim Brzegu, w Jordanii, Libanie i Syrii.

Anadolu Agency zauważa, że w ostatnich latach Izrael tworzył prawne, administracyjne i praktyczne przeszkody dla kontynuowania pracy UNRWA na okupowanych terytoriach palestyńskich.

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