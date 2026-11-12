Sekretarz generalny ONZ António Guterres podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji wezwał państwa do szybszego wdrażania działań chroniących ludzi przed zagrożeniami klimatycznymi, ograniczania odpadów i rozwoju czystej energii. Jak informuje Anadolu Agency, podkreślił, że kryzys klimatyczny przyspiesza, a zależność od paliw kopalnych i wzrost temperatur zabierają życie oraz wywierają presję na gospodarki.

Systemy wczesnego ostrzegania

Guterres powtórzył cel ONZ, aby do końca 2027 roku każda osoba na Ziemi była objęta systemem wczesnego ostrzegania. Według niego od 2022 roku darczyńcy zmobilizowali 2 mld dolarów, aby pomóc około 160 krajom, jednak około jedna trzecia państw nadal nie ma takiej ochrony.

Największe luki, jak powiedział sekretarz generalny ONZ, występują w krajach rozwijających się, państwach dotkniętych konfliktami oraz małych państwach wyspiarskich. Zauważył, że w niektórych państwach europejskich działa więcej stacji meteorologicznych spełniających globalne standardy niż na całym kontynencie afrykańskim. Kompleksowe systemy wczesnego ostrzegania mogą, dodał Guterres, niemal sześciokrotnie zmniejszyć śmiertelność w wyniku katastrof.

Metan i odpady

Podczas okrągłego stołu poświęconego gospodarce o obiegu zamkniętym sekretarz generalny ONZ wezwał kraje do zmniejszenia o połowę marnotrawstwa żywności do 2030 roku. Poinformował, że ludzkość wytwarza rocznie ponad 2 mld ton odpadów komunalnych i każdego dnia wyrzuca żywność odpowiadającą 1 mld porcji posiłków.

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Guterres zwrócił również uwagę na rolę metanu w globalnym ociepleniu: według niego gaz ten odpowiada za niemal jedną trzecią obecnego ocieplenia. Jednocześnie odpowiedź nadeszła jedynie na około jedno z ośmiu spośród ponad 5 tys. powiadomień o wyciekach wydanych przez Program ONZ ds. Środowiska od 2023 roku. Polecił UNEP opracowanie opartego na wiedzy naukowej globalnego punktu odniesienia dla niemal zerowych emisji metanu w sektorze ropy i gazu.

Sieci elektroenergetyczne i czysta energia

Podczas dialogu na temat elektryfikacji Guterres poparł Globalne Zobowiązanie „35 na 35”, które zakłada zwiększenie udziału energii elektrycznej w zużyciu energii do 35% do 2035 roku. Oświadczył, że około 3 tys. gigawatów projektów energii odnawialnej i magazynowania energii jest opóźnionych z powodu oczekiwania na przyłączenie do sieci.

Według sekretarza generalnego ONZ kolejka do przyłączenia takich projektów wzrosła w ciągu roku o 60%. Gospodarki rozwijające się poza Chinami otrzymują około jednego na pięć dolarów inwestycji w czystą energię, a jednocześnie ponoszą koszty pożyczek dwu- lub trzykrotnie wyższe niż kraje rozwinięte.

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