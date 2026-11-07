Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał Koreę Południową i Koreę Północną do przywrócenia kanałów komunikacji, w tym kontaktów między wojskowymi, aby uniknąć przypadkowych incydentów lub błędnych kalkulacji na Półwyspie Koreańskim. Poinformował o tym Korea Herald, powołując się na rzecznika ONZ Stéphane'a Dujarrica.

Wezwanie do przywrócenia kontaktów

Według Dujarrica Guterres jest zaniepokojony sytuacją na Półwyspie Koreańskim, w tym możliwością eskalacji napięć wokół strefy zdemilitaryzowanej między dwoma państwami. Sekretarz generalny ONZ wezwał odpowiednie strony do rozpoczęcia przywracania kanałów łączności, w tym komunikacji wojskowej.

Rzecznik podkreślił również, że zaangażowanie dyplomatyczne i wznowienie dialogu pozostają drogą do zmniejszenia napięć i osiągnięcia trwałego pokoju na półwyspie.

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Incydent w strefie zdemilitaryzowanej

Oświadczenie padło w obliczu rosnących napięć po eksplozji miny 21 września w strefie zdemilitaryzowanej. Poszkodowanych zostało wówczas trzech południowokoreańskich żołnierzy, z których dwóch doznało ciężkich obrażeń.

Wspólne dochodzenie południowokoreańskiego wojska i Dowództwa ONZ wykazało, że eksplozję spowodowały miny przeciwpiechotne, które według jego ustaleń Korea Północna celowo rozmieściła na południe od wojskowej linii demarkacyjnej. Pjongjang zaprzeczył udziałowi i nazwał wnioski Seulu sfabrykowanymi. W liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ z 22 października Korea Południowa wezwała KRLD do przeprosin, usunięcia min i podjęcia działań, aby zapobiec powtórzeniu się takich przypadków.

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