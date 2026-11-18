Sekretarz generalny OPEC Haitham al-Ghais oświadczył na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP31 w Antalyi w Turcji, że wysiłki na rzecz rozszerzenia elektryfikacji będą zależne od paliw kopalnych. Jak informuje Channel NewsAsia, wystąpił 18 listopada na sali plenarnej konferencji.

Stanowisko OPEC

Al-Ghais powiedział, że elektryfikacja jest ważną częścią przyszłości energetycznej, jednak nie stanowi uniwersalnego rozwiązania problemów środowiskowych. Według niego rozbudowa sieci elektroenergetycznych wymaga większej ilości produktów rafinacji ropy naftowej oraz ciężkiego sprzętu napędzanego olejem napędowym.

Szef Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową wymienił również wśród zagrożeń związanych z aktywniejszą elektryfikacją cyberataki na systemy energetyczne oraz możliwe problemy z dostawami kluczowych minerałów. Oświadczył, że dla bezpieczeństwa energetycznego, osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i uwzględnienia uwarunkowań krajowych potrzebne będą wszystkie rodzaje energii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Propozycja Turcji

Turcja, kraj goszczący konferencję, zaproponowała zwiększenie udziału energii elektrycznej w światowym końcowym zapotrzebowaniu na energię z około 20% do 35% do 2035 roku. Jednocześnie dobrowolne zobowiązanie nie precyzuje, że dodatkowa energia elektryczna ma być bezemisyjna. Krytycy uważają, że znacząco osłabia to jego wpływ na walkę ze zmianami klimatu.

Według stanu na 18 listopada 75 z blisko 200 krajów uczestniczących w negocjacjach w Antalyi poparło to dobrowolne zobowiązanie. Negocjacje miały zakończyć się w piątek, choć wcześniejsze konferencje klimatyczne ONZ często trwały dłużej z powodu braku ostatecznego porozumienia.

Wcześniejsze spory

OPEC i jego sojusznicy w formule OPEC+ wcześniej popierali dalsze wykorzystywanie paliw kopalnych podczas negocjacji klimatycznych ONZ. Podczas COP28 w Dubaju organizacja wezwała członków OPEC+ do odrzucenia propozycji ukierunkowanych konkretnie na ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych, a nie emisji. Uczestnicy konferencji uzgodnili wówczas sformułowanie dotyczące odchodzenia od paliw kopalnych, ale nie zobowiązali się do całkowitej rezygnacji z nich.

Czytaj nas na