Sekretarz generalny związku zawodowego UIL Pierpaolo Bombardieri oświadczył, że rząd Włoch zapowiedział wycofanie z projektu ustawy budżetowej środków związanych z cięciami w edukacji. Oświadczenie padło po negocjacjach rządu ze związkami zawodowymi, informuje ANSA English.

Negocjacje budżetowe

Spotkanie poświęcone projektowi ustawy budżetowej odbyło się w piątek, 13 listopada 2026 roku, w biurze premier Giorgii Meloni w Palazzo Chigi w Rzymie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele rządu i organizacji związkowych.

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Oświadczenie lidera UIL

Bombardieri wystąpił po negocjacjach i nazwał zapowiedź rządu dobrą wiadomością. Jak powiedział, chodzi o wycofanie środków dotyczących cięć w edukacji.

Lider UIL zaznaczył, że rząd poinformował o zamiarze usunięcia tych przepisów z projektu ustawy budżetowej. W depeszy ANSA nie podano innych szczegółów dotyczących planowanych zmian.

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