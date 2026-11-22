Gerwyn Price pokonał Giana van Veena 16:11 w finale turnieju Grand Slam of Darts w Wolverhampton i zdobył czwarty tytuł w tych rozgrywkach. Dla Price’a było to pierwsze zwycięstwo w dużym turnieju od 2022 roku.

Czwarty tytuł

Price wygrywał Grand Slam of Darts również w 2018, 2019 i 2021 roku, zachowując perfekcyjny bilans w finałach tego turnieju. Finał w Wolverhampton był dla niego czwartym decydującym meczem dużego turnieju w 2026 roku. Wcześniej docierał do finałów World Grand Prix, World Matchplay i World Series Finals, ale nie wygrał tych turniejów.

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Pozycje w rankingu

Po zwycięstwie Price awansował na trzecie miejsce w światowym rankingu, wyprzedzając Luke’a Humphriesa. Gian van Veen zajmuje drugą pozycję. Jak informuje Sky Sports, w ciągu ostatnich czterech lat zwycięzca Grand Slam of Darts następnie wygrywał także mistrzostwa świata w darta.

Kolejne mistrzostwa świata w darta zaplanowano w londyńskim Alexandra Palace od 11 grudnia do 3 stycznia.

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