W międzynarodowym badaniu klinicznym III fazy doustny lek giredestrant zmniejszył o 30% względne ryzyko inwazyjnego nawrotu raka piersi lub zgonu u pacjentów we wczesnych stadiach raka hormonoreceptorowego dodatniego i HER2-ujemnego. Informuje o tym News-Medical, powołując się na wyniki badania opublikowane w czasopiśmie New England Journal of Medicine.

Dane z badania

W badaniu lidERA uczestniczyło 4170 pacjentów z rakiem piersi w stadium I–III, u których występowało pośrednie lub wysokie ryzyko nawrotu. Wszyscy uczestnicy przeszli operację, a część z nich również chemioterapię.

Giredestrant raz dziennie otrzymywało 2084 uczestników. Kolejnym 2086 pacjentom przepisano standardową terapię hormonalną — tamoksyfen lub inhibitory aromatazy. W obu grupach leczenie planowano prowadzić przez pięć lat. Mediana okresu obserwacji wyniosła około 32 miesięcy.

Naukowcy odnotowali także o 31% niższe względne ryzyko rozprzestrzenienia się raka do odległych narządów, w tym kości, wątroby lub płuc, wśród osób przyjmujących giredestrant.

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Jak działa lek

Giredestrant należy do klasy selektywnych degraderów receptora estrogenowego. Uniemożliwia on wiązanie estrogenu z receptorami na komórkach nowotworowych i powoduje rozpad tych receptorów. Według autorów taki mechanizm może zakłócać sygnały stymulujące wzrost guzów i pomagać przezwyciężać oporność na dostępne leki hormonalne.

Około 70% przypadków raka piersi jest hormonoreceptorowo dodatnich: takie guzy wykorzystują do wzrostu hormony, w tym estrogen. Po operacji pacjentom zwykle przepisuje się terapię hormonalną na kilka lat, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo nawrotu choroby.

Tolerancja leczenia

Działania niepożądane w obu grupach były ogólnie podobne; najczęściej zgłaszano ból stawów. Jednocześnie mniej pacjentów w grupie giredestrantu przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych niż wśród osób otrzymujących standardową terapię.

Badanie sfinansowała firma F. Hoffmann-La Roche Ltd. Naukowcy planują kontynuować obserwację, aby ustalić, czy korzyść ze stosowania leku utrzymuje się z czasem i czy wpływa on na całkowite przeżycie.

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