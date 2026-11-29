Szwajcarska narciarka alpejska Camille Rast wygrała slalom kobiet Pucharu Świata w Killington w stanie Vermont w USA. Wyprzedziła reprezentantkę Albanii Larę Colturi, a Amerykanka Mikaela Shiffrin zajęła trzecie miejsce. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Zwycięstwo Rast w drugim przejeździe

Po dwóch przejazdach Rast uzyskała czas 1 minuty i 40,93 sekundy na trasie Superstar. Shiffrin zajęła trzecie miejsce z wynikiem 1:41,52, tracąc do zwyciężczyni 0,59 sekundy.

W pierwszym przejeździe Shiffrin, która wystartowała z numerem pierwszym, prowadziła z czasem 50,50 sekundy. Za nią znajdowały się wówczas Austriaczka Katharina Truppe i Rast. Szwajcarka jednak szybciej pokonała drugi przejazd i odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie Pucharu Świata.

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Rekord Shiffrin

Trzecie miejsce pozwoliło 31-letniej Shiffrin doprowadzić liczbę jej miejsc na podium Pucharu Świata w slalomie do 100. Została pierwszą narciarką alpejską, która osiągnęła ten poziom w jednej konkurencji Pucharu Świata.

Shiffrin kontynuowała również udaną serię występów w Killington, gdzie wcześniej wygrała sześć slalomów Pucharu Świata. Po finiszu Rast zaznaczyła, że na początku sezonu brakowało jej stabilności, jednak tym razem zdołała dobrze przejechać oba przejazdy.

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