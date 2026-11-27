Gitarzysta zespołu The Killers Dave Keuning poinformował, że dwa tygodnie przed swoim wpisem przeszedł rozległy udar. Jak przekazał, lekarze oceniali jego szanse na przeżycie na 40%. Po operacji muzyk stwierdził, że czuje się dobrze, może mówić, używać rąk i nóg oraz grać na gitarze.

50-letni Keuning napisał o tym na Instagramie 26 listopada, podaje NME. Według muzyka jego żona szybko zareagowała, po czym natychmiast przewieziono go do szpitala.

Skrzep w mózgu i operacja

Keuning opowiedział, że skrzep w mózgu odciął dopływ krwi do całej prawej strony jego mózgu. Przed przybyciem do szpitala oślepł na jedno oko i stracił funkcje lewej strony ciała, ale nie zdawał sobie sprawy, że przechodzi udar.

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Muzyk podkreślił, że pierwsza godzina po udarze jest kluczowa dla hospitalizacji. Po operacji najpierw sprawdził, czy może grać na gitarze, i stwierdził, że gra równie dobrze jak wcześniej.

Przerwa w trasach koncertowych

W 2017 roku Keuning zrobił przerwę w trasach koncertowych z The Killers, wyjaśniając to wyczerpującym harmonogramem koncertów zespołu. Wrócił do pracy w studiu nad albumem Pressure Machine, który ukazał się w 2021 roku, a później od czasu do czasu występował na scenie wraz z kolegami z zespołu.

Gitarzysta wydał także dwa solowe albumy: Prismism w 2019 roku oraz A Mild Case Of Everything w 2021 roku.

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