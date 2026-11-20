Houston Texans pokonali Indianapolis Colts 26:3 w meczu NFL w Houston w Stanach Zjednoczonych. Rozgrywający gospodarzy C.J. Stroud rzucił trzy podania na przyłożenie, a zespół odniósł pierwsze domowe zwycięstwo w sezonie. Informuje o tym The Japan Times.

Trzy przyłożenia Strouda

Stroud skompletował 21 z 27 podań, uzyskał 194 jardy podaniami i rozegrał piąty z rzędu mecz z co najmniej dwoma podaniami na przyłożenie. Posłał 42-jardowe podanie na przyłożenie do Nico Collinsa, a także obsłużył Kayshona Boutte'a i niemieckiego tight enda Marlina Kleina.

Colts otworzyli wynik field golem w pierwszej serii, ale później nie zdobyli już punktów. W drugiej kwarcie Texans wykorzystali przechwyt podania Daniela Jonesa: siedmiominutowa seria zakończyła się 24-jardowym przyłożeniem Boutte'a. Następnie gospodarze dołożyli field goal i safety — Will Anderson Jr. zaliczył sack na Jonesie w polu punktowym Indianapolis.

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Szanse na play-offy

Po zwycięstwie bilans Houston Texans wynosi 4-6. Zespół zajmuje drugie miejsce w dywizji AFC South, ustępując Jacksonville Jaguars z bilansem 7-2, i liczy co najmniej na dziką kartę w play-offach.

Dla Indianapolis Colts był to pierwszy mecz bez ani jednego przyłożenia od 2024 roku. Jones uzyskał 144 jardy podaniami, zanotował jedno przechwycenie i dwukrotnie został powalony, a running back Jonathan Taylor zdobył 21 jardów w 11 próbach biegowych.

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