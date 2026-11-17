W Stanach Zjednoczonych szefowa Administracji Małych Przedsiębiorstw (SBA) Kelly Loeffler broniła ograniczeń dotyczących pożyczek gwarantowanych przez agencję dla firm, wśród których właścicieli są posiadacze zielonych kart. Na forum Fortune 500 Innovation Forum w Detroit stwierdziła, że twierdzenia o ograniczeniach dla imigrantów są „całkowicie fałszywe”, podaje Fortune.

Wymagania dla właścicieli firm

Reguła weszła w życie 1 marca. Od tego czasu, aby otrzymać pożyczkę z gwarancją SBA, firma musi w całości należeć do obywateli lub osób posiadających obywatelstwo amerykańskie. Legalni stali rezydenci kraju, znani jako posiadacze zielonych kart, którzy wcześniej kwalifikowali się do takich pożyczek, nie mogą już się o nie ubiegać.

Według SBA w roku fiskalnym 2025 agencja zatwierdziła 3358 pożyczek dla przedsiębiorstw częściowo należących do legalnych stałych rezydentów Stanów Zjednoczonych. Stanowiło to około 4% z 85 tysięcy zatwierdzonych pożyczek. Loeffler wyjaśniła tę politykę tym, że cudzoziemcy nie powinni otrzymywać pożyczki SBA przed obywatelem USA.

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Weterani i alternatywne finansowanie

Dyrektor redakcyjny Fortune Brainstorm Andrew Nusca zauważył, że posiadacze zielonych kart mogą legalnie pracować, płacić podatki i, jeśli spełniają inne wymagania, służyć w amerykańskich siłach zbrojnych. Zapytał, dlaczego osoba, która może zostać wysłana na pole walki w imieniu Stanów Zjednoczonych, nie może kwalifikować się do pożyczki.

Loeffler odpowiedziała, że agencja nie spotkała się jeszcze z przypadkiem odmowy weteranowi z tego powodu. Nie wyjaśniła osobno, dlaczego posiadacze zielonych kart służący w wojsku nie mogą uczestniczyć w programie, lecz wspomniała o zwolnieniu z wpłaty początkowej dla przedsiębiorców-weteranów, którzy spełniają kryteria.

Według niej SBA ma ograniczone finansowanie i stanowi jedynie niewielką część rynku kredytowania małych firm. Zaznaczyła, że przedsiębiorstwa nieobjęte gwarancjami agencji mogą zwracać się do banków, unii kredytowych, funduszy venture capital i prywatnych pożyczkodawców. SBA zazwyczaj nie udziela pożyczek bezpośrednio, lecz gwarantuje kredyty instytucji prywatnych, co może ułatwiać firmom dostęp do finansowania.

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