W Brukseli w Belgii Hiszpan Pablo Hernández de Cos, który obecnie kieruje Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych, jest wskazywany jako prawdopodobny następca Christine Lagarde na stanowisku prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na Financial Times i hiszpański dziennik El País.

Kandydatura hiszpańskiego ekonomisty

Obie publikacje powołują się na europejskie kręgi dyplomatyczne. Według ich informacji de Cos może zostać następcą Lagarde, która na początku lutego przedterminowo opuści stanowisko szefowej EBC.

Pablo Hernández de Cos był wcześniej prezesem Banku Hiszpanii. Obecnie kieruje Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych.

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Stanowisko Niderlandów

Financial Times, powołując się na poinformowane źródła, pisze, że rząd Niderlandów zasygnalizował poparcie dla hiszpańskiego ekonomisty podczas spotkania szefów państw i rządów UE w Brukseli. Według oceny gazety może to oznaczać rezygnację Niderlandów z poparcia własnego kandydata, Klaasa Nota.

Reuters, również powołując się na dyplomatę UE, informował, że Niderlandy poprą konsensusowego kandydata na stanowisko prezesa EBC.

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