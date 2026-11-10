W Paryżu we Francji szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas oświadczyła, że nie widzi oznak dobrej woli ze strony Rosji — państwa-agresora — w sprawie negocjacji dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Jak informuje The Japan Times, powiedziała to w wywiadzie na marginesie spotkania ministrów G7.

Oświadczenie Kallas

Według Kallas Moskwa już przystępowała do licznych porozumień stanowiących podstawę europejskiego bezpieczeństwa, jednak ich nie przestrzegała. Powiedziała również, że nie widzi gotowości strony rosyjskiej do negocjacji w sprawie zakończenia wojny.

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„Jak dotąd tylko udawali, że negocjują, ponieważ nie widzieliśmy żadnej dobrej woli ze strony rosyjskiej” — powiedziała Kallas.

Planowane rozmowy w Abu Zabi

Oświadczenie padło przed trójstronnymi rozmowami z udziałem Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych, zaplanowanymi na wtorek w Abu Zabi. Do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieli również przybyć przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, NATO i Komisji Europejskiej.

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