Jak informuje CNBC, prezes Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams oświadczył, że System Rezerwy Federalnej nadal musi pracować nad przywróceniem inflacji do docelowego poziomu 2%. Według oceny stacji jego słowa wskazują, że aby to osiągnąć, stopy procentowe mogą przez pewien czas pozostawać na wyższym poziomie.

Williams wystąpił w College of Mount Saint Vincent w Nowym Jorku. Podkreślił, że przywrócenie inflacji do 2% jest konieczne, a dane otrzymane po październikowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku wskazują na odporność amerykańskiej gospodarki oraz na to, że inflacja nadal pozostaje zbyt wysoka.

Prognoza dotycząca inflacji

Szef Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku wyraził przekonanie, że inflacja zbliży się do celu Fed wynoszącego 2% w 2027 roku, a osiągnie ten poziom w przyszłym roku. Zaznaczył również, że sztuczna inteligencja wywiera presję na ceny, jednak niewiele jest dowodów na to, że stanie się ona źródłem trwałej inflacji.

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Wśród czynników obecnej presji cenowej Williams wymienił konflikt w Iranie, popyt na towary związane z rozwojem infrastruktury dla sztucznej inteligencji, a także cła. Jednocześnie, w jego ocenie, wpływ ceł jako źródła presji na ceny w znacznym stopniu osłabł.

Oczekiwania przed posiedzeniem Fed

Kolejne posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku zaplanowano na 8–9 grudnia. Rynki w pełni uwzględniały w cenach podwyżkę stopy o ćwierć punktu procentowego z obecnego przedziału 3,75–4%.

Williams nie skomentował bezpośrednio oczekiwań dotyczących grudniowej decyzji. Przypomniał, że dalszy kurs polityki pieniężnej będzie określany z uwzględnieniem nowych informacji gospodarczych. Jak powiedział, polityka pieniężna nie może wyeliminować zakłóceń w dostawach ani przywrócić funkcjonowania infrastruktury, lecz musi zapobiec przekształceniu się takich szoków w trwałą inflację.

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