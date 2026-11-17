W Paryżu prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Philippe Diallo ogłosił, że będzie kandydował na stanowisko prezydenta FIFA. Jego kandydaturę zgłosił komitet wykonawczy UEFA, a komitet wykonawczy francuskiej federacji jednogłośnie ją zatwierdził. Jak informuje Channel NewsAsia, Diallo oświadczył, że ma poparcie prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kontakty z kandydatem z Japonii

63-letni Diallo zamierza skontaktować się z honorowym prezydentem Japońskiego Związku Piłki Nożnej Kozo Tashimą, który również zgłosił swoją kandydaturę. Francuski działacz oświadczył, że przeciwnicy urzędującego prezydenta FIFA Gianniego Infantino nie będą mogli wygrać, jeśli będą działać osobno.

„Jeśli chcemy wygrać, to moim zdaniem musimy połączyć siły” — powiedział Diallo na konferencji prasowej. Zaznaczył, że kontakty z Tashimą zostały już nawiązane, lecz nie sprecyzował, jaki mógłby być format ewentualnej współpracy ani czy któryś z kandydatów wycofa swoją kandydaturę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zarzuty wobec kierownictwa FIFA

Diallo oświadczył, że decyzje podejmowane przez FIFA w ciągu ostatnich miesięcy lub roku podważyły zaufanie do organizacji i jej prezydenta. Wśród nich wymienił przyznanie Nagrody Pokoju FIFA prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, podział dochodów z mistrzostw świata w USA, anulowanie zawieszenia amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna, długość przerwy w finale mistrzostw świata oraz pomysł zaangażowania prywatnych inwestorów w nową spółkę komercyjną.

Infantino ubiega się o czwartą kadencję. Według Reutersa ma poparcie Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej oraz południowoamerykańskiego CONMEBOL. UEFA ma 55 z 211 głosów w FIFA, natomiast Diallo nie uzyskał poparcia wszystkich europejskich federacji piłkarskich.

Kandydaci mogą składać dokumenty do północy czasu szwajcarskiego w środę, po czym do 18 lutego muszą przejść kontrole spełnienia wymogów i uczciwości. Wybory prezydenta FIFA zaplanowano na 18 marca w Rabacie.

Czytaj nas na