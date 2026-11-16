Prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Philippe Diallo zgodził się kandydować na stanowisko prezydenta FIFA w wyborach, które mają odbyć się 18 marca 2027 roku w Rabacie w Maroku. Poparły go krajowe federacje reprezentowane w Komitecie Wykonawczym UEFA i Radzie FIFA, informuje Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie europejskiej konfederacji piłkarskiej.

Poparcie ze strony UEFA

Decyzję o zgłoszeniu kandydatury Diallo podjęto na spotkaniu, któremu przewodniczył prezydent UEFA Aleksander Čeferin. Uczestnicy jednogłośnie zobowiązali się poprzeć francuskiego działacza. Kandydatura Diallo musi jednak zostać jeszcze formalnie zatwierdzona przez komitet wykonawczy Francuskiej Federacji Piłkarskiej na posiedzeniu we wtorek.

Aby wziąć udział w wyborach, kandydat potrzebuje poparcia co najmniej pięciu krajowych federacji piłkarskich. Diallo stoi na czele Francuskiej Federacji Piłkarskiej od 2023 roku. Początkowo został mianowany pełniącym obowiązki prezesa po rezygnacji Noëla Le Graëta, a pięć miesięcy później wybrano go na to stanowisko. W grudniu 2024 roku został ponownie wybrany na czteroletnią kadencję.

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Wybory prezydenta FIFA

Obecny prezydent FIFA Gianni Infantino stara się o czwartą kadencję na tym stanowisku. Według UEFA krajowe federacje wyraziły zaniepokojenie kierunkiem rozwoju FIFA i wezwały do przywrócenia jedności oraz zaufania w światowej społeczności piłkarskiej. Oświadczyły również, że potrzebna jest organizacja, która będzie priorytetowo traktować rozwój piłki nożnej we wszystkich regionach, przestrzegać wysokich standardów zarządzania oraz współpracować z federacjami, konfederacjami i innymi uczestnikami futbolu.

We wrześniu Francuska Federacja Piłkarska wycofała poparcie dla reelekcji Infantino. Wówczas Diallo oświadczył, że zaufanie do prezydenta FIFA zostało podważone. Wśród innych kandydatów na stanowisko prezydenta FIFA, którzy wcześniej poinformowali o zamiarze startu, byli honorowy prezes Japońskiego Związku Piłki Nożnej Kozo Tashima oraz były obrońca Tottenhamu Ramon Vega.

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