W obozie dla uchodźców Kutupalong w Ukhii w południowo-wschodnim Bangladeszu przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ i minister spraw zagranicznych kraju Khalilur Rahman wezwał do zapewnienia wykonania orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w sprawie ludobójstwa Rohingjów w Mjanmie. Jak podaje Anadolu Agency, poprzedniego dnia sąd w Hadze orzekł, że Mjanma dopuściła się ludobójstwa podczas operacji wojskowych w stanie Rakhine w 2017 roku. Rahman oświadczył, że należy zapewnić wykonanie orzeczenia.

Tysiące przedstawicieli narodu Rohingja zgromadziły się na boisku piłkarskim w obozie Kutupalong, domagając się sprawiedliwości, obywatelstwa i bezpiecznego powrotu do Mjanmy. Według organizatorów w wydarzeniu uczestniczyło ponad 20 tys. osób.

Żądania wobec Mjanmy

Rahman jako pierwszy priorytet wskazał pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych zbrodni. Wezwał Mjanmę do zbadania spraw, ścigania i karania osób, wobec których istnieją uzasadnione podejrzenia popełnienia zbrodni zakazanych przez Konwencję w sprawie zapobiegania ludobójstwu. Wezwał także do usunięcia niedociągnięć w ustawodawstwie krajowym i wprowadzenia środków zapobiegających ponownemu wystąpieniu takich zbrodni.

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Drugim priorytetem Rahman nazwał bezpieczną, dobrowolną i godną repatriację Rohingjów przesiedlonych na terytorium Mjanmy i poza jej granicami. Jak podkreślił, powrót musi obejmować łączenie rodzin, przywrócenie domów, ziemi i mienia, a także gwarancje obywatelstwa, swobody przemieszczania się, ochrony przed dyskryminacją oraz udziału społeczności w podejmowaniu decyzji dotyczących jej przyszłości.

Odszkodowania i pomoc dla Bangladeszu

Rahman wezwał również Mjanmę do zapewnienia indywidualnych i zbiorowych odszkodowań dla ofiar, jeżeli ich strat nie można zrekompensować zwrotem mienia. Wśród innych priorytetów wymienił reformy prawne i instytucjonalne, szkolenie sił bezpieczeństwa oraz skuteczną kontrolę cywilną. Jak powiedział, Mjanma ma w ciągu dwóch lat przedstawić raport o środkach naprawczych i proponowanych mechanizmach odszkodowawczych.

Bangladesz przyjmuje ponad milion uchodźców Rohingja, z których większość opuściła stan Rakhine po kampanii wojskowej Mjanmy w sierpniu 2017 roku. Rahman oświadczył, że kraj nie może sam ponosić tego ciężaru, i wezwał partnerów międzynarodowych do zwiększenia finansowania pomocy humanitarnej, aby zapewnić uchodźcom żywność, edukację, opiekę medyczną, schronienie i ochronę.

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