Szef służby humanitarnej ONZ Tom Fletcher wezwał strony konfliktu w Jemenie do otwarcia dróg do miasta Taiz, gdzie wyczerpują się zapasy, a szpitalom brakuje paliwa i leków. Od sierpnia niemal 300 tys. osób w kraju zostało przesiedlonych, podaje Anadolu Agency.

Niedobór wody i leków

Według Fletchera drogi do obleganego Taizu są zamknięte, a zapasy w mieście, w którym mieszka około miliona osób, kurczą się. Produkcja wody zmniejszyła się tam o połowę, ceny żywności wzrosły co najmniej o 50%, a szpitalom brakuje paliwa i leków.

Urzędnik ONZ przekazał, że omówił kryzys z minister spraw zagranicznych Jemenu Afrah Abdulaziz al-Zubą. Partnerzy humanitarni objęli pomocą niemal 260 tys. przesiedlonych osób, jednak potrzeby przewyższają możliwości reagowania, zaznaczył.

„Nasze żądania są jasne. Otwórzcie drogi i pozwólcie im przejechać. Cywile nie mogą być zakładnikami działań wojennych” — oświadczył Fletcher.

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Przetrzymywani pracownicy ONZ

Fletcher wyraził również oburzenie z powodu śmierci Mohammada al-Shamiego, pracownika Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Jemenie, który był przetrzymywany przez Huti. Jak poinformował, nadal przetrzymywanych jest 70 pracowników ONZ oraz dziesiątki innych pracowników humanitarnych.

Al-Shami był drugim pracownikiem ONZ, który zmarł podczas przetrzymywania przez Huti. Wcześniej, 11 lutego 2025 roku, zmarł Ahmed Baalawi — pracownik Światowego Programu Żywnościowego, przetrzymywany od 23 stycznia tego roku przez lokalne władze na północy Jemenu.

Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, gdy siły Huti zajęły stolicę, Sanę. W marcu 2015 roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęła interwencję wojskową w celu wsparcia uznawanego na arenie międzynarodowej rządu kraju.

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