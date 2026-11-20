Dyrektor generalny Lumentum Michael Hurlston bronił planowanej fuzji firmy produkującej komponenty optyczne z producentem chipów Marvell Technology, przyznając, że akcjonariusze są niezadowoleni po spadku notowań obu spółek. Jak podaje CNBC, powiedział, że firmy muszą jeszcze przekonać inwestorów o korzyściach z transakcji.

Spadek notowań

Od zamknięcia sesji 28 października akcje Marvell i Lumentum potaniały odpowiednio o 45% i 42%. Tego dnia Bloomberg poinformował, że Marvell zbliża się do dużej transakcji przejęcia Lumentum. Oficjalnie planowaną fuzję ogłoszono 2 listopada.

W momencie ogłoszenia transakcja rozliczana akcjami zakładała wartość przedsiębiorstwa Lumentum na poziomie 115 mld dolarów. Jej sfinalizowanie jest oczekiwane w pierwszej połowie 2028 roku. Według CNBC po pojawieniu się informacji o transakcji inwestorzy kwestionowali zasadność połączenia, a presja na akcje spółek nasiliła się.

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Stawka na połączenia optyczne

Planowane połączenie ma zestawić technologie Marvell w dziedzinie półprzewodników i sprzętu sieciowego z komponentami optycznymi Lumentum. Hurlston uważa, że ważnym czynnikiem wzrostu dla połączonej spółki będzie przejście centrów danych dla sztucznej inteligencji z połączeń miedzianych na światłowodowe, które zapewniają szybszy przesył danych.

Szef Lumentum wskazał jako możliwe czynniki odbudowy zaufania inwestorów kwartalny raport Marvell, zaplanowany na 1 grudnia, a także złożenie dokumentu S-4 w ramach procesu fuzji. Stwierdził również, że Lumentum nie widzi spowolnienia popytu: w dniu ogłoszenia transakcji firma podała lepsze od oczekiwanych wyniki kwartalne, a jej przychody wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z wynikiem sprzed roku.

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