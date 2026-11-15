W Stanach Zjednoczonych sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że Nvidia powinna szukać nowego dyrektora generalnego poza firmą po nagłej rezygnacji Jensena Huanga. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reutersa.

Apel o zmiany w kierownictwie

W programie Fox News Bessent powiedział, że rada dyrektorów Nvidii powinna zwrócić się do zewnętrznych kandydatów podczas poszukiwania nowego szefa. Jego zdaniem wydarzenia wewnątrz firmy wskazują na potrzebę „radykalnych zmian”.

Reuters poinformował, że Huang ustąpił w czwartek po pojawieniu się informacji o pozamałżeńskich relacjach. W szczególności agencja wspomniała o relacji z kobietą, którą Reuters nazwał podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

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Pytania dotyczące ograniczeń eksportowych

Bessent oświadczył również, że rada dyrektorów Nvidii i zewnętrzni prawnicy firmy muszą w ciągu dziesięciu dni odpowiedzieć na pytania dotyczące kultury korporacyjnej przestrzegania ograniczeń eksportowych.

Financial Times poinformował w piątek, że rada dyrektorów Nvidii zwróciła się do dyrektora generalnego brytyjskiego producenta chipów Arm Holdings, Rene Haasa, w sprawie możliwego powołania go na miejsce Huanga.

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