Prezydent USA Donald Trump i przewodniczący ChRL Xi Jinping podczas spotkania w Shenzhen w Chinach uzgodnili, że ludzie muszą zawsze uczestniczyć w decyzjach wojskowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Po powrocie Trumpa z podróży do Azji powiedział o tym sekretarz skarbu USA Scott Bessent, informuje Cyprus Mail.

Udział człowieka w decyzjach

Według Bessenta porozumienie to było jednym z głównych rezultatów spotkania amerykańskiego i chińskiego przywódców. Zaznaczył, że technologia, którą administracja Trumpa nazywa „superinteligencją”, nie powinna samodzielnie podejmować decyzji dotyczących działań wojennych na dużą skalę.

Minister podkreślił, że rywalizacja USA i Chin o prymat w dziedzinie AI nie powinna wpływać na porozumienie dotyczące zabezpieczeń w wojskowym wykorzystaniu tej technologii. Jak powiedział, obie strony zgodziły się, że żadnej dużej operacji wojskowej nie można rozpocząć bez udziału człowieka.

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Ograniczenia w dostawach chipów

Bessent oświadczył również, że chip Nvidia H200 pozostaje najnowocześniejszym chipem AI, który Chiny mogą kupować na podstawie licencji USA. Powiedział, że chińscy nabywcy złożyli niewiele zamówień na H200, ponieważ starają się rozwijać własne technologie chipowe i, jego zdaniem, pozostają wiele lat za USA.

Minister dodał, że amerykańskie laboratoria AI muszą zachować przewagę technologiczną, nazywając ją najlepszą ochroną przed niebezpiecznymi chińskimi modelami, które, jak twierdził, są wykorzystywane w cyberatakach. Poinformował również, że Departament Handlu USA w tym tygodniu zaostrzył ograniczenia dostępu Chin do zaawansowanych chipów AI, w tym za pośrednictwem zagranicznych centrów danych, gdzie chińskie podmioty mogą wynajmować moce obliczeniowe.

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