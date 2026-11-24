Amerykańska minister rolnictwa Brooke Rollins oświadczyła, że zamierza zabiegać o rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy sprawy dotyczącej jej listów do pracowników resortu zawierających otwarcie chrześcijańskie przesłania. Sędzia federalna Trina L. Thompson zakazała urzędniczce wysyłania takich komunikatów do czasu trwania postępowania sądowego.

Jak podaje The Independent, Rollins w komentarzu dla Fox News utrzymywała, że nie zrobiła nic niewłaściwego. Wspomniała o liście wielkanocnym, w którym napisała, że Jezus zmartwychwstał, i zadeklarowała gotowość do walki aż przed Sądem Najwyższym.

Decyzja sędzi federalnej

Pozew przeciwko Rollins złożyła grupa pracowników federalnych oraz związek zawodowy reprezentujący tysiące urzędników. Powodowie twierdzą, że minister wykorzystywała służbowe e-maile, aby wywierać presję na pracowników i skłaniać ich do podzielania jej przekonań religijnych.

Sędzia Thompson stwierdziła, że część komunikatów urzędniczki poszła zbyt daleko. Jej zdaniem mogły one wywoływać przymusową presję i prawdopodobnie naruszać zapis Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA, który zakazuje państwu ustanawiania oficjalnej religii lub faworyzowania jednej religii.

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Sędzia zwróciła w szczególności uwagę, że Rollins porównywała pracowników resortu do pierwszych uczniów Jezusa i wzywała ich, by z wielkanocną radością wypełniali misję, do której powołany jest każdy. Zdaniem Thompson takie sformułowania przedstawiają pracę resortu jako służbę osobistym chrześcijańskim poglądom minister.

Stanowisko powodów

Z dokumentów sądowych wynika, że niektórzy pracownicy czuli się zmuszeni do podzielania przekonań religijnych szefowej resortu, wykluczeni ze środowiska pracy i obawiali się konsekwencji z powodu odmiennych poglądów. Jeden z powodów, Thomas McGee, oświadczył, że zawodowa służba pracowników federalnych nie powinna być utożsamiana z osobistym powołaniem religijnym urzędniczki.

Prezydent Narodowej Federacji Pracowników Federalnych Randy Erwin podkreślił, że urzędnicy państwowi nie powinni odczuwać presji, by uczestniczyć w religijnych wypowiedziach, ani uważać, że ich wiara lub jej brak wpływa na ich sytuację w pracy.

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