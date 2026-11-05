W Libanie planowane wycofanie sił pokojowych ONZ może zwiększyć napięcia na południu kraju i stworzyć próżnię bezpieczeństwa. Szef operacji pokojowych ONZ Jean-Pierre Lacroix wezwał Radę Bezpieczeństwa do określenia, jaki mechanizm powinien zastąpić misję UNIFIL, informuje Anadolu Agency.

Rola strony trzeciej

Po podróży na Bliski Wschód Lacroix powiedział dziennikarzom, że libańscy urzędnicy wyrażali obawy związane z możliwą utratą obecności strony trzeciej. Jak zaznaczył, pomagała ona unikać nieporozumień i utrzymywać kanały komunikacji między armią libańską a Siłami Obronnymi Izraela.

Lacroix zakwestionował możliwość pozostawienia armii libańskiej i Sił Obronnych Izraela bez strony trzeciej. Podkreślił również ryzyko niezamierzonej eskalacji po odejściu sił pokojowych.

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Monitorowanie i dostęp humanitarny

Tymczasowe Siły ONZ w Libanie od dziesięcioleci monitorują sytuację wzdłuż Niebieskiej Linii, zgłaszają naruszenia i ułatwiają dostęp humanitarny na południu kraju.

Według Lacroix między wysuniętą linią obronną Izraela a Niebieską Linią nadal mieszka około 10 tysięcy osób. Podkreślił, że odejście UNIFIL pozostawi lukę nie tylko w monitorowaniu, lecz także w koordynacji konwojów humanitarnych.

Izrael, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, opowiada się za zakończeniem misji. Jednocześnie ONZ nie otrzymała jeszcze od Rady Bezpieczeństwa jasnych wskazówek dotyczących możliwego formatu przyszłej obecności. Według Lacroix plany wycofania są już przygotowane, ale mogą zostać skorygowane, jeśli w przyszłości zostanie uzgodniona obecność ONZ.

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