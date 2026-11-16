Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa, na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej na Filipinach, ostrzegła przed zależnością światowej gospodarki od inwestycji w sztuczną inteligencję. Jej zdaniem gwałtowny spadek zaufania inwestorów i odpływ środków z sektora AI mogą osłabić globalny wzrost gospodarczy.

„Światowa gospodarka stoi na jednej nodze — nodze AI. Jeśli ta noga się zachwieje, może to spowodować problemy ze stabilnością finansową” — powiedziała Georgiewa w wywiadzie dla CNBC.

Ponad 1 bln dolarów cyklicznego finansowania

Według szacunków MFW wartość cyklicznego finansowania między firmami z sektora AI osiągnęła nieco ponad 1 bln dolarów. Chodzi o transakcje, w których środki zainwestowane przez inwestora w firmę AI ostatecznie wracają do niego poprzez zamówienia na produkty lub usługi. Około dwie trzecie tej wartości zostało sfinansowane długiem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Georgiewa zaznaczyła, że kwota ta nie jest jeszcze zbyt duża dla globalnego systemu finansowego, jednak jej szybki wzrost budzi obawy. Powiedziała również, że wyceny rynkowe firm związanych ze sztuczną inteligencją mogą odzwierciedlać oczekiwania wyprzedzające już udowodnione możliwości tej technologii.

Ryzyko korekty na rynkach

W październiku MFW podniósł prognozę wzrostu światowej gospodarki w 2026 roku do 3,1%, wskazując na ważną rolę inwestycji w AI dla handlu i inwestycji kapitałowych. Fundusz oszacował również, że sztuczna inteligencja wpłynie na około 40% światowej siły roboczej.

Jednocześnie MFW wcześniej ostrzegał, że krótkoterminowe rozczarowanie wynikami rozwoju AI może wywołać nieuporządkowaną korektę wartości aktywów. W negatywnym scenariuszu Funduszu amerykańskie akcje mogą stracić 20% w 2026 roku, a światowa produkcja do 2028 roku może być o 1,1% niższa od prognozy bazowej. Georgiewa określiła obecne wahania rynkowe jako uporządkowane, ale wezwała do zachowania czujności.

Czytaj nas na