Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że podpisał ponad 100 nakazów MICAS związanych z masowymi protestami. Te indywidualne środki kontroli administracyjnej i nadzoru mogą ograniczać swobodę przemieszczania się ludzi oraz zakazywać im udziału w demonstracjach bez uprzedniej zgody sędziego. Poinformowała o tym France 24.

Według tego medium po zamieszkach i grabieżach 17 października francuskie władze zaczęły zakazywać udziału w kolejnych akcjach protestacyjnych kilkudziesięciu osobom. Byli wśród nich studenci, związkowcy, działacze skrajnej lewicy i aktywiści ekologiczni. Większość nie była karana i wcześniej nie figurowała w dochodzeniach dotyczących terroryzmu.

Występując przed deputowanymi 3 listopada, Nuñez powiedział, że ograniczenia dotyczyły osób z „górnej części spektrum” zagrożeń. Jak zaznacza France 24, minister miał na myśli osoby, które znalazły się w polu zainteresowania francuskich służb antyterrorystycznych.

Uprawnienia po atakach z 2015 roku

MICAS jest pozostałością po stanie wyjątkowym wprowadzonym po atakach terrorystycznych w Paryżu w listopadzie 2015 roku. Część takich uprawnień została zapisana w ustawie antyterrorystycznej dwa lata później. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może je stosować, jeśli ma poważne podstawy, by sądzić, że dana osoba stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i ma powiązania z terroryzmem.

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Osoby, wobec których wydano nakaz, są zobowiązane regularnie stawiać się na policji — co tydzień, codziennie, a nawet dwa razy dziennie. Naruszenie ograniczeń może skutkować karą do trzech lat pozbawienia wolności oraz grzywną do 45 tys. euro. Decyzja opiera się na danych wywiadowczych i może zostać zaskarżona do sądu dopiero po wprowadzeniu ograniczeń.

Krytyka obrońców praw człowieka i stanowisko MSW

Prawnicy, związki zawodowe i organizacje praw człowieka nazwały stosowanie MICAS wobec uczestników protestów nadużyciem ustawodawstwa antyterrorystycznego. Adwokat Jean-Baptiste Soufron oświadczył, że jego zdaniem ograniczenia są wymierzone nie w uczestników zamieszek, lecz w aktywistów politycznych, aby osłabić ruch protestacyjny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzasadniało nakazy „powstańczym” charakterem protestów. Resort powoływał się między innymi na pożar w ratuszu w Limoges 17 października oraz internetowe wezwania do atakowania symboli kapitalizmu i państwa. Podczas rozprawy w Paryżu niezależna sprawozdawczyni sądowa nie poparła takiej interpretacji: według dziennikarza Mediapart zaznaczyła, że nie każda przemoc polityczna ani przemoc wobec państwa ma charakter terrorystyczny.

Gazeta Le Canard enchaîné, powołując się na źródła, podała, że tylko niewielka liczba osób objętych nakazami faktycznie znajdowała się pod nadzorem służb antyterrorystycznych. Publikacja twierdzi również, że po publicznej krytyce rząd zdecydował o zawieszeniu stosowania MICAS wobec protestujących.

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