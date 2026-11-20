Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Piantedosi oświadczył, że e-maile z groźbami podłożenia bomb, wysłane do tysięcy szkół w kraju, nie stwarzały realnego zagrożenia dla uczniów i pracowników. Według niego celem tych wiadomości była destabilizacja instytucji państwowych i podważenie ich reputacji, informuje Anadolu Agency.

Tysiące wiadomości i ewakuacje

Występując w Izbie Deputowanych, Piantedosi powiedział, że od początku wysyłania gróźb 11 listopada nie było realnego zagrożenia dla uczniów ani personelu. Jednocześnie zaapelował, aby nie lekceważyć tych incydentów, zaznaczając, że jest jeszcze za wcześnie, by wskazać konkretnych wrogich aktorów lub skoordynowane grupy, które mogą być zaangażowane w wysyłanie wiadomości.

11 listopada groźby otrzymało ponad 6 tysięcy placówek oświatowych, co doprowadziło do 2 455 ewakuacji. Następnego dnia podobne wiadomości dotarły do 3 778 placówek, a ewakuacje przeprowadzono w 77 przypadkach.

16 listopada e-maile otrzymało prawie 7,5 tysiąca placówek oświatowych, jednak zgłoszono tylko jedną ewakuację. Według ministra, w porównaniu z 11 listopada liczba ewakuacji zmniejszyła się o ponad 99,9%.

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Cyberataki na handel

Piantedosi odrzucił również doniesienia o kradzieży danych z włoskiej Dyrekcji Śledczej ds. Mafii. Według niego poufne ani śledcze informacje nie zostały naruszone.

Osobno minister poinformował o zorganizowanym cyberataku na systemy chłodzenia wykorzystywane w dystrybucji żywności. Dotknął on kilkudziesięciu sklepów we Włoszech, gdzie oprogramowanie służące do ochrony produktów okazało się niewystarczające. Władze rozważają kroki w celu zwiększenia odporności infrastruktury krytycznej, w tym w sektorze ochrony zdrowia.

Piantedosi podkreślił potrzebę skoordynowanej europejskiej odpowiedzi, ponieważ zagrożeń transgranicznych, jak powiedział, nie można skutecznie zwalczać działaniami poszczególnych państw.

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