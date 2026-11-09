W Czechach minister spraw zagranicznych Petr Macinka, reprezentujący partię Motorists, przeprosił za kontrowersyjne wypowiedzi na temat hokeja kobiet. Urzędnik przyznał, że jego komentarze były skrajnie niestosowne.

Co powiedział minister

W weekend Macinka stwierdził, że hokej jest męskim sportem. Podczas dyskusji o możliwym udziale rosyjskich zawodniczek w styczniowych mistrzostwach świata kobiet do lat 18 w Ostrawie określił także rosyjskie hokeistki jako męskie kobiety.

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Reakcja hokeistek i hokeistów

Jak informuje Radio Prague International, słowa szefa MSZ wywołały szeroką krytykę ze strony czeskich hokeistek i hokeistów.

Macinka poinformował, że osobiście zadzwonił do generalnego menedżera kobiecej reprezentacji Czech w hokeju, aby przeprosić. Jak zaznaczył, głęboko żałuje wpływu swoich wypowiedzi na hokej kobiet w Czechach.

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