Minister spraw zagranicznych Czech Petr Macinka poprosił kolegów z krajów Unii Europejskiej, aby nie wydawali wiz rosyjskim hokeistom, którzy chcą występować w międzynarodowych turniejach. Powiedział o tym Czeskiemu Radiu, informuje Radio Prague International.

Stanowisko ministra

Według Macinki ministrowie spraw zagranicznych państw UE poparli jego stanowisko i zgodzili się nie wydawać wiz, które umożliwiłyby rosyjskim zawodnikom przyjazd na turniej, w tym przez inne kraje Unii Europejskiej.

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W styczniu Czechy będą gospodarzami mistrzostw świata w hokeju na lodzie kobiet do lat 18. Jak podaje portal, rosyjscy zawodnicy mogliby próbować dostać się na ten turniej przez inne państwa UE.

Możliwy powrót reprezentacji

Po decyzji Sportowego Sądu Arbitrażowego Rosja może powrócić do mistrzostw świata. Jednocześnie Czeski Związek Hokeja na Lodzie oraz kilka innych krajów odmawiają gry przeciwko rosyjskiej reprezentacji narodowej.

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