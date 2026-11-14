Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun oświadczył, że kraj nie powinien bezpodstawnie obawiać się rosnącej potęgi Chin ani nie doceniać ich możliwości i potencjału. Wezwał Seul do rozwijania współpracy, która przynosiłaby korzyści obu państwom.

Jak informuje Channel NewsAsia, Cho Hyun wygłosił to oświadczenie 14 listopada po rozmowach i kolacji z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Yi w Pekinie. Było to pierwsze spotkanie szefów dyplomacji obu krajów od około trzech miesięcy.

Rozmowy w Pekinie

Ministrowie omówili stosunki dwustronne, kwestie Półwyspu Koreańskiego oraz sposoby zapewnienia wymiernych korzyści mieszkańcom obu krajów. Cho Hyun zaznaczył, że Korea Południowa może rozwijać obopólnie korzystną współpracę, opierając się na samodzielności i kreatywnym potencjale swoich obywateli oraz firm.

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Jak powiedział, Seul będzie dążył do wykorzystania przyszłej wizyty prezydenta Korei Południowej Lee Jae Myunga w Chinach do rozwoju więzi dwustronnych oraz rozszerzenia horyzontalnej i obopólnie korzystnej współpracy w dziedzinach, w których kraje mają uzupełniające się atuty.

Szczyt APEC w Shenzhen

Spotkanie ministrów odbyło się przed szczytem przywódców Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, zaplanowanym na 18–19 listopada w chińskim Shenzhen. Lee Jae Myung ma wziąć udział w szczycie, a także w kolacji, którą, według Seulu, zorganizują przewodniczący ChRL Xi Jinping i jego żona.

Administracja Lee Jae Myunga stara się poprawić relacje z Chinami, które są największym partnerem handlowym Korei Południowej, przy jednoczesnym utrzymaniu sojuszu bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Wang Yi oświadczył, że Pekin dąży do rozszerzenia współpracy z Koreą Południową w tradycyjnych branżach i nowych sektorach, w tym w dziedzinie sztucznej inteligencji i biomedycyny.

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