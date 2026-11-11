Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun podczas rozmów z szefem ukraińskiego MSZ Andrijem Sybihą w Paryżu we Francji oświadczył, że wzajemny szacunek, zaufanie oraz sumienne wykonywanie dwustronnych porozumień są podstawowymi warunkami rozwoju relacji między państwami. Spotkanie odbyło się na marginesie narady ministrów spraw zagranicznych G7, informuje Korea Herald.

Rozmowy po napięciach dyplomatycznych

Były to pierwsze osobiste rozmowy ministrów od czasu powstania napięć dyplomatycznych w związku z ujawnieniem przez Kijów informacji o przekazaniu Korei Południowej dwóch północnokoreańskich jeńców wojennych. Według południowokoreańskiego MSZ Cho wyraził nadzieję na rozwiązanie nierozstrzygniętych kwestii między państwami.

Gazeta zaznacza, że słowa Cho prawdopodobnie dotyczyły stanowiska Seulu, zgodnie z którym Ukraina naruszyła porozumienie o nieujawnianiu przekazania jeńców wojennych. Korea Południowa zażądała przeprosin i kroków, które uniemożliwiłyby powtórzenie się takiej sytuacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o przekazaniu jeńców w wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu.

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Pomoc dla Ukrainy i kwestie regionalne

Sybihа, według południowokoreańskiego resortu spraw zagranicznych, wezwał do wspólnych wysiłków dyplomatycznych na rzecz stabilnego utrzymywania i rozwijania relacji dwustronnych. Podziękował także Seulowi za gotowość do wspierania Ukrainy.

Cho oświadczył, że Korea Południowa utrzymuje swoje podstawowe stanowisko w sprawie udzielania pomocy Ukrainie i nadal będzie rozważać sposoby wsparcia humanitarnego oraz pomocy w odbudowie kraju. Strony wymieniły również opinie na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim i innych kwestii regionalnych.

W ubiegłym miesiącu Seul odwołał swojego ambasadora z Ukrainy i zmniejszył personel ambasady o około połowę, protestując przeciwko działaniom Kijowa w sprawie jeńców wojennych.

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