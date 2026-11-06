Na Cyprze minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan spotkał się w piątek z liderem Turków cypryjskich Tufanem Erhürmanem. Spotkanie odbyło się kilka dni przed trójstronnym spotkaniem z udziałem prezydenta Cypru Nikosa Christodoulidesa i wysłanniczki ONZ Maríi Ángeli Holguín, informuje Cyprus Mail.

Reakcja władz Cypru

Szef służby prasowej prezydenta Cypru Victor Papadopoulos nazwał wizytę Fidana nielegalną i zasługującą na potępienie. Na antenie radia CyBC oświadczył, że obecność tureckiego ministra wskazuje na podejmowanie kluczowych decyzji w sprawie cypryjskiej w Ankarze.

Według Papadopoulosa wysiłki ONZ na rzecz uregulowania sytuacji osiągnęły punkt krytyczny. Kolejnym etapem może być rozszerzone spotkanie z udziałem Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, na którym ma zostać ustalone, czy negocjacje zostaną wznowione.

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Propozycje środków budowy zaufania

Papadopoulos powiedział również, że 19 propozycji Christodoulidesa może pomóc wyjść z impasu w kwestiach metodologii, treści negocjacji i środków budowy zaufania.

Tureckie media poinformowały, że Holguín wyznaczyła obu stronom termin do piątku na odpowiedź w sprawie takich środków. Obejmują one otwarcie czterech nowych punktów przekraczania granicy oraz zakrojone na szeroką skalę rozminowywanie. Christodoulides oświadczył, że wysłanniczka ONZ poinformowała go o możliwości konkretnych ogłoszeń w ciągu weekendu.

Lokalne media informowały również, że przekazane przez ambasadora sygnały Ankary dla Holguín mogą świadczyć o gotowości Turcji do poparcia realizacji tych środków. Jako alternatywę dla punktu przejścia w Kokkina omawia się nowe przejście w pobliżu wsi Kampos w dystrykcie Lefka, jednak społeczności Tillyrii i Polis Chrysochous oświadczyły, że nie zgodzą się na zastąpienie Kokkina.

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